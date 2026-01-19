நேற்றுடன் முடிந்துவிட்டதா அவகாசம்? வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க அவகாசம் நீட்டிப்பு..!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடாக, வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்கும் பணிகளில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. முன்னதாக 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், கடந்த நவம்பர் மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட வரைவு பட்டியலில், சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் விடுபட்ட தகுதியுள்ள நபர்களை பட்டியலில் இணைப்பதற்காக டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. குறிப்பாக, 18 வயது நிரம்பிய புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பதில் அரசியல் கட்சிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க ஜனவரி 18-ம் தேதியுடன் கால அவகாசம் முடிவடைவதாக இருந்தது. ஆனால், தகுதியுள்ள யாரும் விடுபட கூடாது என்ற அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, பெயர் சேர்க்கும் கால அவகாசத்தை ஜனவரி 30-ம் தேதி வரை நீட்டித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 17-ம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.