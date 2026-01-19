முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் கொங்கு பேரவை!.. பழனிச்சாமியுடன் தனியரசு சந்திப்பு....

eps

Mahendran

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (11:02 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சு வார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி? எத்தனை தொகுதிகள்? என்கிற பேரங்களும் துவங்கியிருக்கின்றன.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை அந்த கட்சி சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாஜகவுடன் கூட்டணி அறிவித்துவிட்டது. அதாவது பாஜவின் இந்திய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுகவும் இணைந்திருக்கிறது. ஆனால் பல மாதங்கள் அந்த அந்த கூட்டணியில் வேறு எந்த கட்சியும் இணையாத நிலையில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்தது.

இந்நிலையில், இன்று காலை கொங்கு பேரவை கட்சியின் தலைவர் தனியரசு எடப்பாடி பழனிச்சாமியை நேரில் சந்தித்து பேசினார். எனவே, விரைவில் கொங்கு பேரவை கட்சி அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே பல தேர்தலில் கொங்கு பேரவை கட்சி அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தான் தேர்தலை சந்தித்தது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி எங்கள் கூட்டணியில் விரைவில் இன்னும் பல கட்சிகள் இணையும் என்று தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி தற்போது கொங்கு பேரவையும் அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் எனத்தெரிகிறது.

