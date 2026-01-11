முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கொடைக்கானல் டூர் போறீங்களா?!.. இத தெரிஞ்சிக்கோங்க!.. இனிமே எல்லாம் ஆன்லைன்தான்!.

Advertiesment
kodaikanal

Mahendran

, ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (17:51 IST)
தற்போது குழுகுழு சீசன் நிலவிவரும் நிலையில் குளூரை அனுபவதிப்பதற்காக பலரும் ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற மலைவாசஸ்தளங்களுக்கு மக்கள் அதிக அளவு சுற்றுலா செல்கிறார்கள்.அதிலும் தற்போது புத்தாண்டு முடிந்து பொங்கல் விடுமுறை தொடங்கி இருப்பதால் கொடைக்கானலை நோக்கி பலரும் படையெடுக்கிறார்கள்.

இதன்காரணமாக, வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, கோக்கஸ் வாக், குணா குகை, துன் பாறை, பைன் ஃபாரஸ்ட், ரோஜா பூங்கா உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் கொடைக்கானலில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கான நுழைவு கட்டணம் இனிமேல் பணமாக வசூலிக்காமல் ஆன்லைனில் மூலமாக மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என வனத்துறை அறிவித்திருக்கிறது.


குறிப்பாக குணா குகை, துன் பாறை, மோயர் சதுக்கம், பைன் மரக்காடுகள், பேரிஜின் மேரி ஆகிய பகுதிகளுக்கான நுழைவு கட்டணம் ஆன்லைனில் மட்டுமே வசூல் வசூலிக்கப்படும்.. நேரடி பணமாக வசூலிக்கப்படாது என வனத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பொங்கல்: ஆம்னி பேருந்துகளில் 3 மடங்கு கட்டணம்!.. பயணிகள் அதிர்ச்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos