ஜெயலலிதாவிடம் கைகட்டி நின்னவர் வீர வசனம் பேசுறார்!. .விஜயை பொளந்த கே.என்.நேரு!...

kn nehru

BALA

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (13:17 IST)
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்து திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். திமுக மன்னர் ஆட்சி.. தீய சக்தி என்றெல்லாம் பேசினார்..மேலும் திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப மக்கள் தயாராகி விட்டார்கள்..  தவெகவுகும்,  திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என்றெல்லாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்
.
மேலும் நேற்று நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் திமுகவையும், அதிமுகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.. திமுக அதிமுக போல நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்.. அதிமுக பாஜாவுக்கு நேரடியாக சரண்டர் என்றால் திமுக மறைமுகமாக சரண்டர்.. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.. அதோடு ‘எந்த அழுத்தத்திற்கும் நான் அடிபணிய மாட்டேன். .என்னை பார்த்தால் அழுத்தத்திற்கு பயப்படுவது போல தெரிகிறாதா?’ என்றெல்லாம் பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், திமுக கூட்டத்தில் ஒன்றில் பேசிய திமுக அமைச்சர் கே.என். நேரு ‘புதிதாக கட்சி தொடங்கியுள்ள நடிகர் ‘என்னைப் பார்த்தால் அழுத்தத்திற்கு பயப்படுவது போலவா தெரிகிறது?.. என்றெல்லாம் வீர வசனம் பேசியிருக்கிறார்.. அவரின் திரைப்படம் ஒன்று வெளியாகாமல் இருந்தபோது ஜெயலலிதா முன்பு இவர் கைகட்டி நின்றது மறந்து போய்விட்டது.. ஒரு சினிமாவுக்கு தந்தையும் மகனும் ஜெயலலிதாவிடம் சென்று ‘நான் உங்களுக்கு எதிரி இல்லை’ என்றெல்லாம் கெஞ்சினார்கள்.. அவர்தான் இப்போது வீர வசனம் பேசுகிறார் ’என பேசியிருக்கிறார்.

