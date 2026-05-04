விஜய்க்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் ஆதரவு தருமா? பரபரப்பு தகவல்..!

tvk vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (12:26 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (12:28 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தற்போதைய நிலவரப்படி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 109 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 இடங்கள் எனும் மேஜிக் எண்ணை தொட இன்னும் சில இடங்கள் தேவைப்படலாம் என்ற சூழல் நிலவுகிறது.
 
இந்த நிலையில், "விஜய்க்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் ஆதரவு தருமா?" என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. தற்போதைய திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, விஜய்யின் இந்த எழுச்சியைக் கண்டு தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ராகுல் காந்தி மற்றும் விஜய்க்கு இடையிலான இணக்கமான உறவு, தேர்தல் காலத்திலேயே ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு அச்சாரமிட்டதாகப் பேசப்பட்டது.
 
திமுக பின்னடைவை சந்தித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் ஒரு நிலையான ஆட்சியை வழங்கவும், திராவிட அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஆதரிக்கவும் காங்கிரஸ் முன்வரலாம் எனத் தெரிகிறது. இது நடந்தால், அது தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டு கால கூட்டணிக் கணக்குகளை உடைத்து, ஒரு புதிய அதிகார மையத்தை உருவாக்கும். இறுதி முடிவுகள் வெளிவரும்போது இந்த ரகசிய வியூகங்கள் உண்மையாகுமா என்பது தெரிந்துவிடும்.
 
Edited by Siva

