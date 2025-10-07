முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
16 குழந்தைகள் மரணத்திற்கு காரணமான இருந்து மருந்து ஆலை தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஷ்ரேசன் பார்மசூட்டிக்கல்

Siva

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (08:34 IST)
மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் இராஜஸ்தானில் 16 குழந்தைகள் மரணத்திற்கு தொடர்புடைய 'கோல்ட்ரிஃப்' இருமல் மருந்து தயாரித்த காஞ்சிபுரம் ஷ்ரேசன் பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தின் மோசமான நிலை குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
 
தமிழக மருந்து கட்டுப்பாடு துறை நடத்திய ஆய்வில், ஆலையில் 350-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விதிமீறல்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அடிப்படை வசதிகள், தகுதியான ஊழியர்கள், மற்றும் தர கட்டுப்பாடு துறை எதுவுமே இல்லாமல், மருந்து சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், இந்த இருமல் மருந்தில் மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த தொழில்துறை இரசாயனமான டைஎதிலீன் கிளைக்கால் கலந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்.
 
ஆலையில் அசுத்தமான தண்ணீர் தொட்டிகள், துருப்பிடித்த உபகரணங்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை சோதனை செய்யாமலேயே சந்தைக்கு வெளியிடும் நடைமுறை ஆகியவை இருந்துள்ளன. இந்த அறிக்கையை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு உடனடியாக 'கோல்ட்ரிஃப்' விற்பனைக்கு தடை விதித்துள்ளதுடன், ஆலையின் உற்பத்தியையும் நிறுத்தியுள்ளது. இந்த துயரம் அடிப்படை பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாததால் நிகழ்ந்துள்ளது என தெரிய வந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

