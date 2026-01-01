முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வரும் தேர்தலில் தவெக முன்னிறுத்தும் கொள்கைகள் என்ன? இளைஞர்களை ஈர்க்குமா?

vijay

Siva

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (08:30 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தனது கட்சியின் கொள்கை வரைபடத்தை ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" என்ற சமத்துவ கொள்கையைத் தனது கட்சியின் அடிப்படை தத்துவமாக அவர் அறிவித்துள்ளார். 
 
மேலும் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி மற்றும் ஊழலற்ற நிர்வாகம் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்தே தவெக களம் காண உள்ளது.
 
ஜாதி, மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்தல்.
 
அரசு எந்திரத்தில் நிலவும் ஊழலை வேரறுத்து, வெளிப்படையான மற்றும் நேர்மையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதாக விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
மத்திய அரசிடமிருந்து தமிழகத்தின் கல்வி, நிதி மற்றும் மொழி சார்ந்த உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதில் தவெக உறுதியாக உள்ளது.
 
அனைவருக்கும் உயர்தரமான கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் இலவசமாக கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் திட்டங்கள்
 
விஜய்யின் கொள்கைகள் பெரும்பாலும் திராவிட மற்றும் தேசிய நீரோட்டத்தின் கலவையாக தெரிவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இளைஞர்களை பெரிய அளவில் ஈர்க்கும் வகையில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் புதிய தொழில்நுட்ப கொள்கைகளுக்கும் தவெக முன்னுரிமை அளிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

