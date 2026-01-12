முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி கிளம்பினார் விஜய்.. எத்தனை நாள் விசாரணை நடக்கும்?

Advertiesment
vijay

Siva

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (08:04 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக இன்று காலை டெல்லி புறப்பட்டார். 
 
கடந்த 2025 செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் நடைபெற்ற கட்சியின் மாநாட்டின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 5 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த வழக்கை தமிழக காவல்துறை விசாரித்து வந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தற்போது சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தில் இன்று விஜய் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உள்ளார். விஜய்யிடம் கேட்பதற்காக சிபிஐ அதிகாரிகள் 35 முக்கிய கேள்விகளை தயார் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கூட்ட நெரிசலுக்கான காரணம் மற்றும் கட்சி தரப்பில் செய்யப்பட்ட முன்னேற்பாடுகள் குறித்து இந்த விசாரணை அமையும். விஜய்யின் இந்த டெல்லி பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உம்முன்னு இருக்குறது சினிமாவுக்கு ஓகே!.. அரசியலுக்கு செட் ஆகுமா விஜய்?!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos