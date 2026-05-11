இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

கன்னியாகுமரி
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (18:36 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (18:37 IST)
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
 
 "குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இல்லாத மாவட்டம்" என்ற இலக்கை அடைய, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு வருகின்றன. 
 
இந்த போஸ்டர்களில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள், தொடுதல் தொடர்பான எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அவசர உதவிக்கான எண்கள் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
குறிப்பாக, பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு தற்காப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன், பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் குழந்தைகளிடம் எவ்வாறு நெருக்கமாக பழக வேண்டும் என்பது குறித்த ஆலோசனைகளும் இந்த முன்னெடுப்பில் வழங்கப்படுகின்றன. 
 
காவல்துறை எடுத்துள்ள இந்த முயற்சி, குமரி மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும். தவெக அரசின் கீழ் காவல்துறை இத்தகைய சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுவது பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

