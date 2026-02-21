முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எவ்வளவு தொகுதிங்கிறது முக்கியம் இல்ல!.. கூட்டணிதான் முக்கியம்!.. கமல் பேட்டி!...

Advertiesment
kamalhaasna

BALA

, சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (16:16 IST)
நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வராத நிலையில் அவரின் நண்பர் கமல் திடீரென அரசியலுக்கு வந்து பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்தார். மக்கள் நீதி மய்யம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி நாங்கள் மையமாக செயல்படுவோம் என சொன்னார்.. அரசியல் தொடர்பாக பல திட்டங்களையும் அறிவித்தார்.

பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் என சொன்னதே கமல்தான். திமுக அரசை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தும் பேசினார்  கமல். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேசிக்கொண்டிருப்பதை டிவியில் பார்த்து கோபம் அடைந்து தன் கையிலிருக்கும் டார்ச் லைட்டால் டிவிஅயி உடைப்பது போல் வீடியோ கூட வெளியிட்டார் கமல்..

ஆனால் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையம் எதிர்பார்த்த வாக்குகளை பெறவில்லை.. அதோடு கோவையில் போட்டியிட்ட கமல் கூட வெற்றி பெறவில்லை. அரசியலின் உண்மையான நிலையை புரிந்து கொண்ட கமல் திமுகவோடு ஆதரவாக செல்ல துவங்கினார்.
அதன் காரணமாக தற்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியும் வாங்கியிருக்கிறார் கமல்.

அவ்வப்போது பாராளுமன்றத்துக்கு சென்று தூய தமிழில் பேசி வருகிறார். அதோடு வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மக்கள் நீதி மய்யமும் இணைந்திருக்கிறது.. ஆனால் மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு திமுக எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கும் என தெரியவில்லை.

இந்நிலையில் இதுபற்றி செய்தி செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் சொன்ன கமல் ‘எத்தனை தொகுதிகள் என சொல்ல முடியாது.. விரைவில் அதை பற்றி வெளியிடுவோம்.. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவெனில் கூட்டணியில் ஒற்றுமையாக இருப்பதுதான்.. அதுதான் நோக்கம்.. அது எங்களுக்கு தெளிவாக உள்ளது.. அதை நோக்கி நாங்கள் நகர்கிறோம்’ என கூறியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மனைவியை ஒருமுறை அறைந்தால் அது தப்பில்லை!.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos