முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.. விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்த கமல்ஹாசன்..!

Advertiesment
vijay kamal
BY: Siva
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:07 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:09 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கருத்து ஒன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நடிகர் விஜய்யின் பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது வாக்காளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துரோகம் என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இந்த தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதனை சுட்டிக்காட்டிய கமல்ஹாசன், "இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பது மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் செயலாகும். ஒருவேளை இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றால், ஏதோ ஒரு தொகுதியை துறக்க வேண்டியிருக்கும். இது அந்த தொகுதி மக்களுக்குச் செய்யும் அநீதி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
தனது ஆதரவாளர்கள் தன்னை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட வலியுறுத்தியும், தான் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே போட்டியிட்டதாக கமல் கூறியுள்ளார். மக்களின் வாக்குகளைக் கேலிக்குரியதாக மாற்றாமல், நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இந்த விமர்சனம், விஜய் மற்றும் கமல்ஹாசன் ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம்.. ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க!.. விஜய் பிரச்சாரம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos