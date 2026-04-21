2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.. விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்த கமல்ஹாசன்..!

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:07 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:09 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கருத்து ஒன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடிகர் விஜய்யின் பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது வாக்காளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துரோகம் என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இந்த தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதனை சுட்டிக்காட்டிய கமல்ஹாசன், "இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பது மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் செயலாகும். ஒருவேளை இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றால், ஏதோ ஒரு தொகுதியை துறக்க வேண்டியிருக்கும். இது அந்த தொகுதி மக்களுக்குச் செய்யும் அநீதி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தனது ஆதரவாளர்கள் தன்னை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட வலியுறுத்தியும், தான் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே போட்டியிட்டதாக கமல் கூறியுள்ளார். மக்களின் வாக்குகளைக் கேலிக்குரியதாக மாற்றாமல், நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இந்த விமர்சனம், விஜய் மற்றும் கமல்ஹாசன் ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.