கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல திமுக: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை..!

மு.க.ஸ்டாலின்

Mahendran

, சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (14:16 IST)
முப்பெரும் விழாவாக, உடன்பிறப்புகளின் திருவிழாவாக கொண்டாடும் வழக்கத்தை தொடங்கியவர் நம் உயிர்நிகர் தலைவர் கலைஞர் என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திமுக தொண்டர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
 
செப்டம்பர் 15, இது உடன்பிறப்புகளின் திருவிழா. அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா, சமூகநீதி காத்த வீராங்கனை அன்னை ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார் நினைவு நாள், திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவையின் தொடக்க நாள். இவை அனைத்தும் சேர்ந்து முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றன. இந்த விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கலைஞர் தவறாமல் கொண்டாடுவார்.
 
கலைஞர் அவர்கள் நம்மைவிட்டு பிரிந்துவிட்டாலும், அவரது வழியில் நாம் தொடர்ந்து முப்பெரும் விழாவைக் கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த ஆண்டு விழா மிகவும் சிறப்பானது. திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகள், சாதனைகள் மற்றும் எதிர்கால இலக்குகளை நாம் இந்த விழாவில் எடுத்துரைப்போம்.
 
திமுக என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி மட்டுமல்ல. அது ஒரு சமூக இயக்கம். கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல. சமூக நீதி, சமத்துவம், மதச்சார்பின்மை போன்ற கொள்கைகளை நாம் உறுதியாகப் பிடித்து நிற்கிறோம். இந்த விழா, நமது கொள்கைகளை மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு.
 
இந்த விழாவில், திராவிட இயக்கத்தின் நீண்ட காலப் பயணத்தையும், அது சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களையும் நாம் நினைவுகூருவோம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நாம் தொடர்ந்து பாடுபடுவோம். இந்த முப்பெரும் விழா, நமது உறுதிப்பாட்டைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு.
 
திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் இந்த விழாவில் பெருந்திரளாகக் கலந்துகொண்டு, நமது கொள்கை உறுதியையும், ஒற்றுமையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
 
Edited by Mahendran
 

