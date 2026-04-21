அன்பளிப்பு அதிமுக!.. ஸ்டாலினுக்கு கார் வாங்கி கொடுப்போம்!.. காளியம்மாள் நக்கல்!..

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:21 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:25 IST)
தேர்தல் வேட்புமனுவில் அரசியல் தலைவர்கள் குறிப்பிடும் தங்களின் சொத்து விபரங்கள் 95 சதவீதம் பொய்யாகவே இருக்கும். இவ்வளவு குறைவாக குறிப்பிடுகிறோமே, இதையெல்லாம் இல்லை என சொல்கிறோமே.. மக்கள் நம்புவார்களா என்று கூட அவர்கள் யோசிக்கமாட்டார்கள்..
பல வருடங்களாக அப்படி ஒரு அரசியல் செய்து பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள்.. 1960,70-களில் எப்படி அரசியல் செய்தார்களோ, அப்போது என்ன மனநிலையில் இருந்தார்களோ அப்படித்தான் இந்த டிஜிட்டில் யுகத்திலும் இருக்கிறார்கள். இப்போது செல்போன் வந்துவிட்டது.. எல்லோருக்கும் எல்லாமும் தெரிந்துவிடுகிறது.. இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்கிற குறைந்தபட்ச புரிதல் கூட அவர்களுக்கு இல்லை என்பதே நிதர்சனம்.
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களுக்கு சொத்து விபரங்களை வெளியிட்டார்கள். பிரச்சார கூட்டங்களில் தன்னை விவசாயி என அழைத்துக் கொள்ளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது சொந்தமாக ஒரு நிலம் கூட இல்லை என்று கூறியிருந்தார்.
அதேபோல் பல கோடி மதிப்புள்ள காரில் வலம் வரும் திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது சொந்தமாக ஒரு கார் கூட இல்லை.. கையில் வெறும் 10 ஆயிரம் பணம் மட்டுமே இருக்கிறது என குறிப்பிட்டிருந்தார்.. இதையெல்லாம் எதிர்கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர்..
இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து அதிமுகவுக்கு சென்ற காளியம்மாள் ஒரு பிரச்சார மேடையில் பேசும்போது ‘முதல்வருக்கு சொந்தமாக கார் இல்லை என சொத்து மதிப்பில் கூறியிருக்கிறார்.. யாரோ ஒருவருக்கு போக கார் இல்லை என்றால் நாங்கள் வாங்கி தருகிறோம் என உதயநிதி ஒருமுறை சொன்னது எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது.. அதையே நாம் திருப்பி செல்கிறோம்.. நாம் வெற்றி பெற்று வந்த பிறகு உங்கள் அப்பாவிற்கு ‘அன்பளிப்பு அதிமுக’ என போட்டு நாங்கள் கார் வாங்கி தருவோம்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.