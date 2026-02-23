முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆன்மீக குருக்களை கடவுளின் வடிவமாக ஏற்காதவர்கள் காட்டுமிராண்டிகள்.. நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன்

Advertiesment
Justice GR Swaminathan

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:55 IST)
ஆன்மீக குருக்களை கடவுளின் வடிவமாக ஏற்காதவர்களை முட்டாள்கள் மற்றும் காட்டுமிராண்டிகள் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பேசியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. 
 
தமிழகத்தில் ஒரு ஆன்மீக நிகழ்வில் பேசிய அவர், குருவை வணங்குபவர்களை விமர்சிக்கும் பகுத்தறிவாளர்களே உண்மையான காட்டுமிராண்டிகள் என்று சாடினார். 
 
ஏற்கனவே திருப்பரங்குன்றம் தர்கா அருகே விளக்கு ஏற்ற உத்தரவிட்ட விவகாரத்தில், நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக 100-க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பதவி நீக்கத் தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். 
 
மதச்சார்பற்ற நீதித்துறையின் மாண்புக்கு எதிராக அவர் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் இத்தகைய கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். 
 
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு நகல் எடுக்கப்பட்ட ஆவணம் என்றும், சனாதன தர்மத்தின் வழியில் தனது மீதமுள்ள பணிக்காலத்தை செலவிட போவதாகவும் அவர் கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரு இந்திய பெண்ணாக நான் வெட்கி தலைகுனிகிறேன்.. தாலிபான் தண்டனை குறித்து பெண் எம்பி ஆவேசம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos