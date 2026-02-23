ஆன்மீக குருக்களை கடவுளின் வடிவமாக ஏற்காதவர்கள் காட்டுமிராண்டிகள்.. நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன்

ஆன்மீக குருக்களை கடவுளின் வடிவமாக ஏற்காதவர்களை முட்டாள்கள் மற்றும் காட்டுமிராண்டிகள் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பேசியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஒரு ஆன்மீக நிகழ்வில் பேசிய அவர், குருவை வணங்குபவர்களை விமர்சிக்கும் பகுத்தறிவாளர்களே உண்மையான காட்டுமிராண்டிகள் என்று சாடினார்.
ஏற்கனவே திருப்பரங்குன்றம் தர்கா அருகே விளக்கு ஏற்ற உத்தரவிட்ட விவகாரத்தில், நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக 100-க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பதவி நீக்கத் தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர்.
மதச்சார்பற்ற நீதித்துறையின் மாண்புக்கு எதிராக அவர் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் இத்தகைய கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு நகல் எடுக்கப்பட்ட ஆவணம் என்றும், சனாதன தர்மத்தின் வழியில் தனது மீதமுள்ள பணிக்காலத்தை செலவிட போவதாகவும் அவர் கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.