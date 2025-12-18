முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பில் இவ்வளவா? சென்னை உணவகத்தில் சாப்பிட்ட நியூசிலாந்து சிறுவனின் ஆச்சரியம்..!

சென்னை உணவக பில்

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (17:42 IST)
சென்னையில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் சாப்பிட்டுவிட்டு, அதன் பில்லை பார்த்த வெளிநாடு வாழ் இந்திய சிறுவன் ஒருவனின் வியப்பான எதிர்வினை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 
 
நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் அந்த சிறுவன், தனது தாயுடன் சென்னையில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் இட்லி, தோசை, நூடுல்ஸ் உள்ளிட்ட 7 வகை உணவுகளை ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுள்ளார்.
 
அந்த 7 உணவுகளுக்கும் சேர்த்து பில்லில் 1,502 ரூபாய் (சுமார் 30 நியூசிலாந்து டாலர்கள்) மட்டுமே இருந்ததை கண்டு அச்சிறுவன் அதிர்ச்சியடைந்தான். "நியூசிலாந்தில் 2 அல்லது 3 உணவுகள் வாங்கினாலே 200 டாலர்கள் வரை செலவாகும், ஆனால் இந்தியாவில் இவ்வளவு உணவுகள் இவ்வளவு மலிவா?" என அவன் ஆச்சரியத்துடன் கேட்கும் வீடியோ பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
இந்த வீடியோவிற்குப் பதிலளித்துள்ள நெட்டிசன்கள், "வெளிநாட்டினருக்கு இது மலிவாக தோன்றலாம், ஆனால் சராசரி இந்தியர்களுக்கு 1,500 ரூபாய் என்பது பெரிய தொகைதான்" என்றும், "சிறுவன் இந்தியர்களின் வருமானத்தையும் பார்த்தால் இன்னும் வியப்படைவான்" என்றும் கலவையான கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர். 
 
இந்தியாவின் உணவு விலை வெளிநாட்டினரை எந்த அளவிற்கு வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது என்பதற்கு இந்த சிறுவனின் எதிர்வினை ஒரு சிறந்த உதாரணமாக மாறியுள்ளது.
 
 
