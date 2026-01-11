இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 12,900, ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.10,000. தங்கத்தின் விலையை நெருங்கும் மல்லிகை..!

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை மலர் சந்தையில் மல்லிகைப் பூவின் விலை இன்று வரலாறு காணாத உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூ 10,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் இல்லத்தரசிகளும் வியாபாரிகளும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 12,900 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், மல்லிகைப் பூவின் விலை கிட்டத்தட்டத் தங்கத்தின் விலைக்கு நெருக்கமாக வந்துள்ளது.
வரவிருக்கும் பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் தொடர் விசேஷ நாட்கள் காரணமாகப் பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம், கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வரும் கடும் பனிப்பொழிவு மற்றும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக மல்லிகைப் பூ விளைச்சல் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தைக்கு வரும் பூக்களின் வரத்து பெருமளவு குறைந்துள்ளதால், அதன் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. மல்லிகை மட்டுமின்றி முல்லை, பிச்சி போன்ற இதர பூக்களின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை வரை இந்த விலை உயர்வு நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக நிலக்கோட்டை சந்தை வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.