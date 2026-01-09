முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






1 கிராம் தங்கம் விலையில் 1 கிலோ மல்லிகைப்பூ விலை.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

Advertiesment
மல்லிகைப் பூ விலை

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (10:37 IST)
தமிழகத்தின் பாரம்பரியப் பண்டிகையான பொங்கல் திருநாள் நெருங்கி வரும் வேளையில், மதுரையில் மல்லிகைப் பூவின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருவது இல்லத்தரசிகளையும் வியாபாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
மதுரை திருமங்கலம் பூ சந்தையில் இன்று ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூவின் விலை ரூ.7,000 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய கடும் பனிப்பொழிவு மற்றும் செடிகளில் மொட்டுகள் கருகி வருவது போன்ற காரணங்களால், சந்தைக்கு வரும் பூக்களின் வரத்து பாதியாக குறைந்துள்ளது.
 
பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் அடுத்தடுத்து வரும் முகூர்த்த தினங்களால் மல்லிகை பூவின் தேவை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பண்டிகை நாட்களில் ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூவின் விலை ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலைக்கு நிகராக உயரக்கூடும் என்று வியாபாரிகள் கவலையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். 
 
மல்லிகை மட்டுமின்றி பிச்சி, முல்லை போன்ற மற்ற பூக்களின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. பூக்களின் வரத்து குறைந்தாலும் தேவை அதிகமாக இருப்பதால், வரும் நாட்களில் விலை மேலும் அதிகரிக்கவே வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்றைய நிலவரம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos