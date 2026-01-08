விஜய் பக்கம் இன்னும் ஒரு கட்சி கூட வரவில்லை.. வலிமையாகி வரும் திமுக, அதிமுக கூட்டணிகள்.. என்ன செய்ய போகிறார் விஜய்?

தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது வரை தனித்தே பயணிக்கிறது.
திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் துருவங்களும் தங்களின் கூட்டணி கட்சிகளை தக்கவைப்பதிலும், புதிய கட்சிகளை ஈர்ப்பதிலும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சியான திமுக தனது பலமான கூட்டணியை தற்போதே உறுதி செய்துள்ள நிலையில், விஜய்யின் பக்கம் இன்னும் ஒரு முக்கிய கட்சி கூட இணைய முன்வராதது அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
திராவிட கட்சிகளின் பலமான வாக்கு வங்கி மற்றும் நீண்டகால கூட்டணி பலத்தை விஜய் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சிறிய கட்சிகள் கூட தங்களின் பாதுகாப்பு கருதிப் பழம்பெரும் கட்சிகளுடன் கைகோர்க்கும் நிலையில், விஜய் "தனி ஒருவன்" பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது துணிச்சலா அல்லது வியூகமா எனப் பலரும் யோசிக்கின்றனர்.
இருப்பினும், மக்களின் ஆதரவும் இளைஞர் சக்தியும் மட்டுமே தனது பலம் என நம்பும் விஜய், வரும் நாட்களில் அதிரடியான தேர்தல் கூட்டணிகளை உருவாக்குவாரா அல்லது தனித்து போட்டியிட்டு தனது செல்வாக்கை நிரூபிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.