முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராகுல், கார்கேவை விட மாணிக்கம் தாகூர் பெரிய ஆளா? செல்வப்பெருந்தகை தாக்கு

Advertiesment
செல்வப்பெருந்தகை

Siva

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (14:01 IST)
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிப்பது குறித்து அக்கட்சியின் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அண்மை காலமாக சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவித்து வருகிறார். இதற்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "ராகுல் காந்தியை விட மாணிக்கம் தாகூர் பெரிய ஆளா?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள அவர், ஒரு அறைக்குள் பேசித் தீர்க்க வேண்டிய விஷயங்களை பொதுவெளியில் பேசுவதை ஏற்க முடியாது எனச் சாடியுள்ளார்.
 
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் வழிகாட்டுதலின்படியே தமிழக காங்கிரஸ் செயல்பட்டு வருவதாகவும், கட்சி தலைமையை விட பெரிய ஆள் இங்கு எவரும் இல்லை என்றும் அவர் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார். 
 
மாணிக்கம் தாகூர் மீதான இந்த புகார் குறித்து மேலிடத்துடன் ஆலோசிக்க பெங்களூரு செல்லவிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் எம்பி-யே பேசியிருப்பது காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோதல் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசலை ஏற்படுத்துமா என்ற விவாதத்தையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திரிஷா பற்றிய சர்ச்சை கருத்து! வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பி மாஸ் காட்டிய நம்ம குயின்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos