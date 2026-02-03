முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தேமுதிகவை திமுக, அதிமுக கைவிட்டதா? விஜய்யும் சேர்க்கவில்லை.. என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?

தேமுதிக அரசியல்

Siva

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (08:45 IST)
தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய தேமுதிக, தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளுமே தேமுதிகவை இன்னும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்காமல் மௌனம் காத்து வருகின்றன. 
 
இதனால் அக்கூட்டணியில் தேமுதிக இடம்பெறுவது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. மற்றொருபுறம், புதிதாக களமிறங்கியுள்ள விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகமும் தேமுதிகவை சேர்க்க ஆர்வம் காட்டவில்லை என கூறப்படுகிறது.
 
இந்த சூழல் விஜயகாந்த் மறைவுக்குப் பிறகு கட்சியை வழிநடத்தி வரும் பிரேமலதா விஜயகாந்திற்கு பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளது. பிரதான கட்சிகளால் தேமுதிக கைவிடப்படுகிறதா என்ற கேள்வி தொண்டர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
தனித்து போட்டியிடுவதா அல்லது மற்ற சிறிய கட்சிகளுடன் இணைந்து மூன்றாவது அணியை உருவாக்குவதா என்பது குறித்து பிரேமலதா தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறார். கடந்த காலங்களில் கிங் மேக்கராக இருந்த ஒரு கட்சி, இன்று கூட்டணிக்கு இடம் தேடி நகரும் நிலைமை அக்கட்சியின் எதிர்காலத்தையே தீர்மானிக்கும் முக்கிய தருணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

