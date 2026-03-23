திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா விஜய்? திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பு..!

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (08:50 IST)
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தற்போது தமிழக அரசியலில் உற்றுநோக்கப்படும் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது. த.வெ.க தலைவர் விஜய் இங்கு போட்டியிடக்கூடும் என்ற பேச்சால் உருவான பரபரப்பு ஒருபுறமிருக்க, ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்குள் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாகப் பெரும் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது.
தற்போதைய எம்.எல்.ஏ-வாக இருக்கும் கிறிஸ்தவ நல்லெண்ண இயக்கத்தின் தலைவர் இனிகோ இருதயராஜ், கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாவட்ட அமைச்சர்களின் நெருக்கடியால் ஓரங்கட்டப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதன் காரணமாக கட்சி மாறும் எண்ணத்தில் இருந்த இனிகோ, தற்போது மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு வருகிறார். இருப்பினும், அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தனது அரசியல் பி.ஏ அருணின் தாய்மாமனும், கிழக்கு மாநகர செயலாளருமான மதிவாணனுக்கு இந்த தொகுதியை பெற்றுத்தர கடுமையாக முயன்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடையே உட்கட்சிப் பூசல் வெடித்துள்ளது. திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நிலவும் இந்த அதிகாரப் போட்டி, வரும் தேர்தலில் விஜய் போட்டியிட்டால் அவருக்கு சாதகமாக அமையுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.