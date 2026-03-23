முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா விஜய்? திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பு..!

BY: Siva
Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (08:50 IST) Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (08:48 IST)
google-news
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தற்போது தமிழக அரசியலில் உற்றுநோக்கப்படும் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது. த.வெ.க தலைவர் விஜய் இங்கு போட்டியிடக்கூடும் என்ற பேச்சால் உருவான பரபரப்பு ஒருபுறமிருக்க, ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்குள் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாகப் பெரும் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது. 
 
தற்போதைய எம்.எல்.ஏ-வாக இருக்கும் கிறிஸ்தவ நல்லெண்ண இயக்கத்தின் தலைவர் இனிகோ இருதயராஜ், கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாவட்ட அமைச்சர்களின் நெருக்கடியால் ஓரங்கட்டப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
 
இதன் காரணமாக கட்சி மாறும் எண்ணத்தில் இருந்த இனிகோ, தற்போது மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு வருகிறார். இருப்பினும், அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தனது அரசியல் பி.ஏ அருணின் தாய்மாமனும், கிழக்கு மாநகர செயலாளருமான மதிவாணனுக்கு இந்த தொகுதியை பெற்றுத்தர கடுமையாக முயன்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
இதனால் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடையே உட்கட்சிப் பூசல் வெடித்துள்ளது. திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நிலவும் இந்த அதிகாரப் போட்டி, வரும் தேர்தலில் விஜய் போட்டியிட்டால் அவருக்கு சாதகமாக அமையுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எக்ஸ் ரே அறையில் இளம்பெண்ணை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்த டிரைவர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos