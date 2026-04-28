முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொடூர கொலை!. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

BY: webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (16:09 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (16:11 IST)
தற்போது பல பெண்கள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பணம் சம்பாதித்து வருகிறார்கள். ஒரு பக்கம் ஆண்கள் ரில்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருமானம் பார்க்கும் நிலையில் சில மோசமான பெண்கள் கவர்ச்சிகரமான, ஆபாசமான உடைகளை அணிந்து சினிமா பாடல்களுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடி வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள்.

ஒருபக்கம், பல பெண்கள் நல்ல முறையில் நல்ல வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணத்தை ஈட்டுகிறார்கள். அந்த வகையில் நங்கநல்லூரை சேர்ந்த நாகலட்சுமி என்பவர் கடந்த சில வருடங்களாகவே இன்ஸ்டாகிராமில் புடவைகளை எளிதாக கட்டும் வகையில் ரெடிமேடாக மாற்றி தரும் தொழில் செய்து வந்தார். அது தொடர்பான வீடியோக்களை தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பதிவிட்டு வந்தார்..

நங்கநல்லூரில் சாய் சில்க்ஸ் என்கிற துணிக்கடையையும் இவர் நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில்தான் குடும்ப சண்டை காரணமாக நாகலட்சுமியை அவரின் கணவர் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்து விட்டு அவரின் கணவர் சுப்பிரமணியனும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த சம்பவம் நங்கநல்லூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சமூக வலைதளங்களில் பலரும் நாகலட்சுமியின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்..

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம்.. புதிய ஏசி மின்சார ரயில் விரைவில்..!

