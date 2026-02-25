முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...

Advertiesment
election
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (15:26 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (15:27 IST)
google-news
தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே மாதம் 10ம் தேதி முடிவடைகிறது. அதேபோல் புதுச்சேரி, மேற்கு வங்காளம், அசாம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலும் அரசின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடிவடைவுள்ளது. எனவே இந்த 5 மாநிலங்களிலும் சட்டசபை தேர்தலை நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம். இது தொடர்பாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் மத்திய தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள்..

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இதற்கு முன்பு ஏப்ரல் இரண்டாம் வாரத்தில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. அதற்கு காரணம் 2021ம் வருடம் ஏப்ரல் 6ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. ஆனால் அப்போது கொரோனா பிரச்சனை இருந்ததால் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடந்தது.. ஆனால் தமிழகத்தில் கடந்த பல தேர்தல்களும் மே மாதத்தில்தான் நடந்திருக்கிறது. எனவே இந்த முறை மே மாதத்தில் தேர்தல் நடக்கவே அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து ஆலோசனை செய்வதற்காக இந்திய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானோஷ்குமார் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தேர்தல் அதிகாரிகள் இன்று இரவு சென்னை வருகிறார்கள். நாளை முதல் வருகிற 28ம் தேதி வரை சென்னையில் தங்கி அவர்கள் தேர்தல் நடத்துவது பற்றி ஆலோசனை செய்யவிருக்கிறார்கள்.

தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், மாவட்ட கலெக்டர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் ஆகியோருடன் கலந்து ஆலோசித்து தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலை எப்போது நடத்தலாம் என முடிவு செய்யப்படும் என தெரிகிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos