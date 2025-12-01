புயலால் இலங்கையில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்கள்.. அதிரடியாக மீட்ட இந்திய விமானப்படை..!

டிட்வா புயல் காரணமாக இலங்கையில் சிக்கி தவித்த தமிழகத்தினர் உட்பட 300-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை விமானப்படை மீட்டு வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
துபாயிலிருந்து இலங்கை வழியாக இந்தியா திரும்ப இருந்த 300-க்கும் மேற்பட்டோர், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக உணவு, தண்ணீர் இன்றி காத்திருந்தனர். இந்த நிலையில், நேற்று காலை இந்திய விமானப்படை திருவனந்தபுரத்திலிருந்து கொழும்பு சென்று இந்தியர்களை மீட்டுக்கொண்டு வந்தது.
இந்திய விமானப்படையின் ஐ.எல். 76 மற்றும் சி-130ஜே ரக விமானங்கள் இலங்கைக்கு நிவாரண பொருட்களைக் கொண்டு சென்றன. அதே விமானத்தில் இலங்கையில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்களை பத்திரமாக மீட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனை அடுத்து, இந்தியா திரும்பிய இந்தியர்கள், மத்திய அரசுக்கு தங்களது நன்றிகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.