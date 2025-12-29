முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஸ்டாலின் மாடலை விட யோகி ஆதித்யநாத் மாடல் சிறந்தது என காங்கிரஸே பேசுகிறது: பாஜக கிண்டல்

இந்தியா கூட்டணி பிளவு

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
இந்தியா கூட்டணிக்குள் மோதல்கள் அதிகரித்து வருவதாக பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஸாத் பூனாவாலா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, திமுக அரசின் கடன் சுமை குறித்து வெளியிட்ட விமர்சனத்தை தொடர்ந்து, இது ஒரு 'துண்டு துண்டாகும் கூட்டணி'  என பாஜக சாடியுள்ளது.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பூனாவாலா, "இந்த கூட்டணிக்கு தெளிவான தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை, குழப்பம் மட்டுமே மிஞ்சியுள்ளது. கேரளாவில் இடதுசாரிகளுடனும், தமிழகத்தில் திமுகவுடனும் காங்கிரஸ் மோதி வருகிறது. 
 
ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவர்களே ஸ்டாலின் மாதிரியை விட யோகி ஆதித்யநாத் மாதிரி சிறந்தது என பேச தொடங்கிவிட்டனர். இது காங்கிரஸின் மேலாதிக்க போக்கையே காட்டுகிறது," என்றார். 
 
மேலும், கூட்டணி கட்சிகள் ராகுலை தலைவராக ஏற்காததால், இந்தக் கூட்டணி இறுதி நிலையை நோக்கி செல்வதாகவும் அவர் கிண்டல் செய்தார். காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் ஜோதிமணி மற்றும் சசிகாந்த் செந்தில் ஆகியோர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், பாஜகவின் இந்த விமர்சனம் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

