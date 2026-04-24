வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:30 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:31 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளிலும் SIR பணிகளுக்கு முன்பாக மொத்தம் 23,68,967 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் தீவிர ஆய்வுக்குப் பிறகு, இறந்தவர்கள், இடம் பெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் இரட்டைப் பதிவு உள்ளவர்கள் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 664 பேர் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர். இதன் விளைவாக, தகுதியுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 21,47,051 ஆக குறைந்தது. தூய்மையான வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதால், தற்போது மாவட்டத்தில் 85.44 விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
மேலும், களத்திற்கு வந்துள்ள புதிய அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமாகவும் வாக்குப்பதிவு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மாவட்டத்திலேயே அதிகபட்சமாக மணப்பாறை தொகுதியில் 88.81 விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்துள்ளன. இந்த துல்லியமான வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைப்பு, ஜனநாயகத்தின் உண்மை தன்மையை நிலைநாட்ட பெரிதும் உதவியுள்ளது.