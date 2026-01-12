இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டால் 100% வெற்றி பெறுவேன்: நடிகை கெளதமி பேட்டி

அதிமுக சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து விருப்பமனுக்கள் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரபல நடிகை கெளதமி இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்பமனு தாக்கல் செய்தார். விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட அவர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
மனு தாக்கல் செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ராஜபாளையம் தொகுதி மக்களுடன் எனக்கு நீண்டகால தொடர்பு உள்ளது. அங்குள்ள மக்களின் தேவைகளை நான் நன்கு அறிவேன். அதிமுக தலைமை எனக்கு வாய்ப்பளித்து, ராஜபாளையம் தொகுதியில் நான் போட்டியிட்டால் 100 சதவீத வெற்றியை நிச்சயம் தேடித்தருவேன்" என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.
கடந்த சில காலங்களாகவே ராஜபாளையம் பகுதியில் பல்வேறு சமூகப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த கெளதமி, தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அதிமுக தேர்தல் களத்தில் இறங்கியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.