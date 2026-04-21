நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ..!

mk stalin
BY: Siva
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (09:43 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (09:44 IST)
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அந்த வீடியோவில் பேசிய முதலமைச்சர், "தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைப்பவர்களுக்கும், வளர்ச்சிய தடுக்க நினைப்பவர்களுக்கும் நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்" என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2021 தேர்தலின் போதே, "ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் கருணாநிதி"  என்று விமர்சனங்கள் எழுந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர், கலைஞர் அவர்களை விட ஒருபடி மேலே போய் தமிழ்நாட்டை காப்பதில் தான் ஆபத்தானவராக இருப்பது தனக்கு பெருமையே என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
வருகிற ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று மாலை பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. இந்த சூழலில், ஸ்டாலின் அவர்களின் இந்தப் பேச்சு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவும், தனது உறுதிப்பாட்டை மக்களுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். கலைஞருடன் தன்னை ஒப்பிட முடியாது என்றாலும், கொள்கை போரில் தான் சமரசம் செய்துகொள்ள மாட்டேன் என்பதையும் அவர் இதில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
