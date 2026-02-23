முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா? எப்படி பார்க்க வேண்டும்?

voters list

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (15:45 IST)
தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 23 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5,67,07,380 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுமார் 74 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, உங்கள் பெயர் பட்டியலில் நீடிக்கிறதா என்பதை சரிபார்ப்பது அவசியம். இதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://electoralsearch.eci.gov.in/ என்ற பக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
 
வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் எண் மற்றும் மாநிலத்தை பதிவிட்டு தேடலாம்.
 
தனிப்பட்ட விவரங்களான பெயர், உறவினர் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு சரிபார்க்கலாம்.
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலம் விவரங்களை அறியலாம்.
 
விவரங்கள் திரையில் தோன்றியதும் 'View Details' என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் வாக்குச்சாவடி மற்றும் வரிசை எண்ணை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
 
