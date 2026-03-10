முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஹோட்டல்களை மூடுவோம்!.. தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவிப்பு!..

BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:01 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (12:04 IST)
ஈரான் அரசு அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இரு நாடுகளும் கூட்டாக  ஈரான் நாட்டை தாக்கி வருகிறது. இதன் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் வினியோகம் மிகவும் தடைபட்டிருக்கிறது..  ஈரானிலிருந்து கணிசமான கச்சா எண்ணெய் மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது... மேலும் மற்ற நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கினாலும் அது ஈரானின் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி கடல் வழியாகத்தான் மற்ற நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் கப்பலில் கொண்டுவரப்படுகிறது. போர் காரணமாக ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது..

இதன் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பது தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக ஹோட்டல்களுக்கு கொடுக்கப்படும் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டரின் உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் ஹோட்டல் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

பெங்களூரில் இன்று ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் என ஏற்கனவே கர்நாடக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவித்திருந்தது. அதேபோல் இன்று காலை மதுரையில் செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழக ஹோட்டல் சங்கத் தலைவர் ‘இப்படியே போனால் ஹோட்டலை மூடும் நிலை ஏற்படும்.. மதுரையில் பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் கேஸ் சிலிண்டர் நம்பித்தான் நடக்கிறது. ஆனால், சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை’ என்று கூறியிருந்தார்..

ஒருபக்கம் கோவையிலும் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் ஹோட்டல் தொழில் பாதிப்படைந்திருக்கிறது.. இதை பயன்படுத்தி வணிக சிலிண்டரை சிலர் பிளாக்கில் அதிக விலைக்கு விற்கிறார்கள்.. அதுவும் தற்போது கிடைக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது இதையத்து உணவு பட்டியலில் பல உணவுகளை குறைக்க ஹோட்டல் நிர்வாகங்கள் முடிவு செய்திருக்கின்றன.

