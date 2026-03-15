100 தெரு நாய்களுக்கு விஷ ஊசி கொல்லப்பட்ட சம்பவம்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு.. ஆனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி..!

Telangana Stray Dog Killings
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (11:15 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (11:08 IST)
தெலங்கானா மாநிலம் மஞ்செரியல் மாவட்டத்தில் சுமார் 100 தெரு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கிஷ்டாப்பூர் கிராமத்தில் மார்ச் 7ஆம் தேதி இரவில், தெரு நாய்களுக்கு விஷ ஊசி செலுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டதாக விலங்கு நல ஆர்வலர் கௌதம் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். கொல்லப்பட்ட நாய்களின் உடல்கள் அருகில் உள்ள ஆற்றுப்பகுதியில் வீசப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த சட்டவிரோத செயலுக்கு அந்த கிராமத்தின் சர்பஞ்ச் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்து செயலாளர் ஆகியோரே காரணம் என்றும், அவர்கள் இருவரை வாடகைக்கு அமர்த்தி நாய்களை கொன்றதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தலின் போது, தெரு நாய் தொல்லை நீக்கப்படும் என அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவே இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இதனையடுத்து, சர்பஞ்ச் மற்றும் செயலாளர் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் விலங்கு வதை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். தெலங்கானாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே இது போன்ற தொடர் சம்பவங்கள் பதிவாகி வருவது விலங்கு நல ஆர்வலர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நாய்த்தொல்லையில் இருந்து விடுபட்ட பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva

