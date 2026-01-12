முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மச்சினிச்சியை உயிருடன் புதைத்து கொலை செய்த நபர்.. கள்ளக்காதலால் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!

Advertiesment
தருமபுரி கொலை

Siva

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
தருமபுரி மாவட்டம் இண்டூர் அருகே கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் மச்சினிச்சியையே உயிருடன் புதைத்து கொன்ற கொடூர சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கட்டிட மேஸ்திரியான அனுமந்தன் என்பவருக்கும், அவரது மனைவியின் தங்கை ராஜேஸ்வரிக்கும் இடையே நீண்ட நாட்களாக முறையற்ற தொடர்பு இருந்து வந்துள்ளது. சம்பவத்தன்று ஆள்நடமாட்டமற்ற பகுதிக்கு ராஜேஸ்வரியை வரவழைத்த அனுமந்தன், அங்கு ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் அவர் தலையில் கல்லை போட்டு தாக்கியுள்ளார்.
 
ராஜேஸ்வரி மயக்கமடைந்ததும் அவர் இறந்துவிட்டதாக கருதிய அனுமந்தன், கொலையை மறைக்க திட்டமிட்டார். அருகிலிருந்த பள்ளத்தில் அவரை தள்ளிவிட்டு, டிராக்டரில் இருந்த மண்ணை கொட்டி உயிருடன் புதைத்துள்ளார். 
 
இதனை தூரத்திலிருந்து கவனித்த விவசாயிகள் அளித்த தகவலின் பேரில், போலீசார் ஜேசிபி உதவியுடன் சடலத்தை மீட்டனர். தலைமறைவாக இருந்த அனுமந்தனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முறையற்ற உறவால் ஏற்பட்ட இந்த விபரீத கொலை தருமபுரி பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆட்சியில் யாருக்கும் பங்கு கிடையாது.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அதிரடி.. செல்வப்பெருந்தகை கூறியது என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos