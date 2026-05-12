ஆளுங்கட்சி வரிசையில் தவெக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக.. முதல்முறையாக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அதிமுக, திமுக...!

Publish Date: Tue, 12 May 2026 (08:17 IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 (08:18 IST)
தமிழகத்தின் 17-வது சட்டமன்ற பேரவைக் கூட்டம் ஒரு வரலாற்று திருப்பத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, புதிய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா முன்னிலையில் முறைப்படி பதவி ஏற்று கொண்டனர். இன்று புதிய சபாநாயகர் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர்களுக்கான இருக்கை ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகம் ஆளுங்கட்சியாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அதன் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆளுங்கட்சி வரிசையிலேயே இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இது இந்த கூட்டணியின் ஒருமைப்பாட்டையும், அதிகார பகிர்வையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
மறுபுறம், பல தசாப்தங்களாக தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஒரு அபூர்வமான காட்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கான இருக்கைகள் முன்வரிசையில் ஒதுக்கப்பட, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கான இருக்கைகளும் முறைப்படி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய இருக்கை அமைப்பு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்துகிறது.