60ஐ நெருங்கிவிட்டது.. வாக்கு சதவீதம் 80ஐ தாண்டினால் தவெக ஆட்சி தான்.. அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

BY: webdunia
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (15:00 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (15:01 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு இன்று  விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 56.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 
 
மாலை நேர வாக்குப்பதிவு இன்னும் தீவிரமடையும் என்பதால், மொத்த வாக்கு சதவீதம் 80-ஐ தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், அரசியல் விமர்சகர்கள் வெளியிட்டுள்ள ஒரு கணிப்பு தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
வாக்கு சதவீதம் 80-ஐத் தாண்டினால், அது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு பெரும் அலையாகவோ அல்லது மாற்றத்திற்கான துடிப்பாகவோ அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் இந்த தேர்தலில் ஒரு முக்கியமான சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
இளைஞர்கள் மற்றும் முதன்முறை வாக்காளர்களின் பங்களிப்பு 80 சதவீத இலக்கை எட்ட உதவினால், அது தவெக-வின் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என அரசியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். அமைதியான முறையில் நடந்து வரும் இந்த தேர்தலில், மக்கள் காட்டும் ஆர்வம் வழக்கமான அரசியல் கணக்குகளை தலைகீழாக மாற்றக்கூடும்.
 
பணம் மற்றும் அதிகாரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு, நேர்மையான மாற்றத்தை விரும்பி மக்கள் வாக்களிக்க திரண்டு வருவது தவெகவிற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நீடிக்கும் நிலையில், இறுதிக்கட்ட வாக்கு சதவீதம் தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

