30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..

தென்மேற்கு வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் இலங்கை மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது. இலங்கை கடுமையான சேதத்தை சந்தித்திருக்கிறது. அங்கு மழை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 70 பேர் வரை பலியானார்கள். பலரையும் காணவில்லை.
டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல ஊர்களிலும் நேற்று முதலே மழை பெய்து வருகிறது. இதைத்தொடர்ந்து டெல்டா மாவட்டங்களில் ரெட் அலார்ட் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதுச்சேரி, கடலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் தேசிய, மாநில பேரிடர் மீட்டு படையினர் விரைந்துள்ளனர்.
கடந்த 2 நாட்களாகவே கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. எனவே, மழைநீர் சூழ்ந்த இடங்களில் வசித்து வந்தவர்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த 6 நாட்களாக மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை. ஒருபக்கம் திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் கடந்த 24 மணி நேரமாக மழை பெய்து வருகிறது.
திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடியில் கடந்த 30 மணி நேரத்திற்கு மேல் தொடர்ந்து அடை மழை பெய்து வருகிறது. எனவே அங்கு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு கடும் குளிர் வீசுவதால் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலை காணப்படுகிறது. இந்த டெட்வா புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்த பின்னர்தான் தூத்துக்குடியில் மழை குறையும் என தூத்துக்குடி வெதர்மேன் கூறியிருக்கிறார்.
வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் காரணமாக இன்று தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடுமையாக மழை பெய்யும் என நேற்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. எனவே அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் நான்காம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது.