2 மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை: வானிலை ஆய்வு மையம்

தமிழகத்தில் நிலவி வரும் வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள வானிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, டெல்டா மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு மாவட்டங்களிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளதால், மாவட்ட நிர்வாகங்கள் பேரிடர் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. மீனவர்கள் கடலுக்குச்செல்வது குறித்து வானிலை முன்னறிவிப்புகளை கவனிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள சம்பா மற்றும் தாளடிப் பயிர்கள் மழையினால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். மற்ற கடலோர மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.