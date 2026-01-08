முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு கனமழை.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

தமிழக வானிலை அறிக்கை

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (10:30 IST)
தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, ஜனவரி 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
 குறிப்பாக, இந்த இரண்டு நாட்களில் 12 செமீ முதல் 20 செமீ வரை அதீத மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 
 
