மனைவியை அடக்கம் செய்யும் போது கணவர் மறைவு.. 55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்த தம்பதி..!

தூத்துக்குடி அருகே, இறந்த மனைவியின் உடலை அடக்கம் செய்யும் நிகழ்வின்போது, கணவரும் உயிர் இழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே ஆச்சரியத்தையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தங்க புஷ்பம் (77) என்ற பெண்மணி உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருந்தன. அப்போது, அவரது கணவர் தர்மராஜ், மிகுந்த சோகத்துடன் மனைவியின் உடலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரெனக் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார்.
கடந்த 55 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து வாழ்ந்த நிலையில், மரணத்திலும் பிரியாமல் இருவரும் ஒரே நாளில் மறைந்தது, அவரது குடும்பத்தினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம், கணவன்-மனைவிக்கு இடையிலான ஆழமான பாசத்தை காட்டுவதாகப் பலரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களது உடல்கள் அருகருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
இந்தச் சம்பவம் தூத்துக்குடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தனை ஆண்டுகால பாசத்தின் பிணைப்பு, மரணத்திலும் அவர்களை பிரிய விடவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் பெருமையுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.