234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?

Publish Date: Tue, 05 May 2026 (10:07 IST)
Updated Date: Tue, 05 May 2026 (10:09 IST)
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.
தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட்ட நாம் தமிழர் கட்சி, ஒரு இடத்தை கூட கைப்பற்ற முடியாமல் முழுமையாக தோல்வியடைந்துள்ளது. குறிப்பாக, காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நான்காவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது அக்கட்சியினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 8.22% வாக்கு சதவீதத்தை பெற்று தமிழகத்தின் மூன்றாவது பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்த நாதக, தற்போது வெறும் 4% வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது.
ஒரே தேர்தலில் வாக்குவங்கி பாதியாக சரிந்துள்ளதற்கு, இளைஞர்களின் வாக்குகள் பெருமளவில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பக்கம் சாய்ந்ததே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. வெறும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட பேச்சு அரசியலைத் தாண்டி, மக்கள் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான மாற்றத்தை நாடியதன் விளைவாகவே இந்தச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. வரும் காலங்களில் தனது அரசியல் யுக்திகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம் தமிழர் கட்சி தள்ளப்பட்டுள்ளது.