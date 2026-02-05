முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காகங்கள் இறப்பு!.. சென்னையில் பரவும் H5N1 வைரஸ்!. பறவைக் காய்ச்சல் பரவுமா?!..

Advertiesment
crow

Mahendran

, வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (12:52 IST)
சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே காகங்கள் அதிக அளவில் உயிரிழந்த வந்தது. அதிகாரிகள் அதை சோதனை செய்ததில் காக்கையின் உடல்களில் வைரஸ் தொற்று இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இறந்து கிடந்த காகங்களில் H5N1 வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. அந்த பறவைகளை கையால் தொடக்கூடாது எனவும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.. உயிரிழந்த காகங்களை 8 முதல் 10 அடி ஆழத்தில் புதைக்க அல்லது எரிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.

அதே நேரம் இந்த பறவைக் காய்ச்சலால் மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை.. அதேநேரம் கண்காணிப்பு அவசியம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் உயிரிழந்த காங்களின் மாதிரிகளில் பறவை காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கால்நடைத்துறை அறிவித்திருக்கிறது.. மேலும் பறவைகள் இறந்த பகுதிகளில் கிரிமி நாசினி தெளிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் பிரதமர் மோடி!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos