முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில்.. இனி மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் மட்டுமே நிற்கும்..!

Advertiesment
Chennai Suburban Railway
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:19 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:20 IST)
google-news
சென்னை புறநகர் ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக, தாம்பரம் மற்றும் சென்னை கடற்கரை இடையே இன்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 27 முதல் கூடுதலாக 20 விரைவு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 
 
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக வழக்கமான புறநகர் ரயில் சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்க இந்த மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த விரைவு மின்சார ரயில்கள் மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் ஆகிய முக்கிய நிலையங்களில் மட்டும் நின்று செல்லும். அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் மாணவர்கள் நெரிசலின்றி பயணிக்க இது பெரும் உதவியாக இருக்கும். 
 
எழும்பூர் பராமரிப்பு பணிகள் முடியும் வரை இந்த கூடுதல் சேவை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயணிகள் இந்த விரைவு ரயில் சேவையை பயன்படுத்தித் தங்களது பயணத்தைத் திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos