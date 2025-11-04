முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

Advertiesment
Gold Price

Prasanth K

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (10:10 IST)

கடந்த சில மாதங்களாக விலை உயர்ந்து வந்த தங்கம், சமீபமாக விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று நேற்றைய விலையை விட மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.

 

கடந்த அக்டோபர் 21 ல் புதிய உச்சமாக ரூ.96 ஆயிரத்தை தொட்ட தங்கம் விலை பின்னர் வேகமாக சரியத் தொடங்கியது. கடந்த அக்டோபர் 28 அன்று என்றும் இல்லாத அளவு சவரன் ரூ.88,600 குறைந்தது 22 காரட் ஆபரண தங்கம். பின்னர் விலை உயர்ந்து ரூ.90 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாகவே விற்பனையாகி வந்தது.

 

நேற்று 22 காரட் சவரன் ரூ.90,800க்கு விற்ற தங்கம் இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.90 ஆயிரத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,250 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. தங்கம் தொடர்ந்து விலை குறைந்து வருவது மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

வெள்ளி விலை தங்கத்தை விட வேகமாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று கிராம் ரூ.168 விற்ற வெள்ளி இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து கிராம் ரூ.165 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos