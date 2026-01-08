கூட்டணியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி ஆட்சியும் வேண்டாம்.. தனித்தே களம் காண்போம்.. விஜய்யின் திடீர் முடிவு..!

தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய், வரப்போகும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எவ்வித கூட்டணியும் இன்றி தனித்து போட்டியிட போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
"கூட்டணியும் வேண்டாம், கூட்டணி ஆட்சியும் வேண்டாம்" என்ற அதிரடி நிலைப்பாட்டை அவர் எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதுவரை சிறிய கட்சிகள் தன்பக்கம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விஜய்யின் இந்த திடீர் முடிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மற்ற கட்சிகளைச் சார்ந்து இல்லாமல், தனது கட்சியின் பலத்தையும் மக்கள் செல்வாக்கையும் நேரடியாக நிரூபிக்க விஜய் விரும்புவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு தூய்மையான அரசியலை முன்வைக்க வேண்டுமானால், சமரசமற்ற ஒரு தனிப்பாதை அவசியம் என அவர் கருதுகிறார். இந்த துணிச்சலான முடிவு தவெக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தினாலும், பலமுனைப் போட்டியில் வாக்குகள் சிதறாமல் தடுத்தால் மட்டுமே வெற்றி சாத்தியம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.