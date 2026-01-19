முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மகளிருக்கு ரூ.2000 குலவிளக்கு திட்டத்தை அறிவித்த ஈபிஎஸ்.. திமுகவும் தொகையை உயர்த்த போகிறதா?

mk stalin

Siva

திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (11:01 IST)
தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் 'தேர்தல் அறிக்கை' என்பது வெறும் காகிதமல்ல, அது ஒரு கட்சியின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் மிக வலிமையான ஆயுதமாகும். 
 
2006-ம் ஆண்டு திமுக அறிவித்த 'இலவச வண்ணத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி' வாக்குறுதிதான் இந்த திராவிட அரசியலில் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனை தொடர்ந்து 2011-ல் அதிமுக அறிவித்த இலவச மிக்சி, கிரைண்டர் மற்றும் தாலிக்கு தங்கம் போன்ற அறிவிப்புகள் அக்கட்சியை அரியணையில் அமர்த்தின. 
 
தற்போது 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு, இந்த 'பண அரசியல்' அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி 'குலவிளக்கு' திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ள நிலையில், திமுகவும் உரிமைத்தொகையை உயர்த்தத் திட்டமிட்டு வருகிறது.
 
நிர்வாக ரீதியாக தமிழகம் பல முன்னேற்றங்களை கண்டாலும், இத்தகைய இலவச திட்டங்களால் மாநிலத்தின் கடன் சுமை மார்ச் 31 நிலவரப்படி ரூ. 9.55 லட்சம் கோடியை எட்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
