தனிக்குடித்தனம் செல்லும் தம்பதிகளுக்கு கான்கிரீட் வீடு கட்டி தரப்படும்: ஈபிஎஸ் வாக்குறுதி..!

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழகத்தில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த தம்பதிகள் தனிக்குடித்தனம் செல்லும்போது, அவர்களுக்கு அரசு சார்பில் இலவச கான்கிரீட் வீடு கட்டித் தரப்படும் என்ற அதிரடி வாக்குறுதியை அளித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், எளிய மக்களின் அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பட்டியலின மக்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு வீட்டு வசதி என்பது மிக முக்கியமான காரணியாகும். கூட்டு குடும்பங்களில் இருந்து பிரிந்து புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கும் இளம் தம்பதிகள், ஆரம்பகட்டத்தில் வாடகை அல்லது குடிசை வீடுகளில் வசிக்க நேரிடுகிறது. இந்த சிரமத்தை குறைக்கவும், அவர்கள் ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை தொடங்கவும் இத்திட்டம் உதவும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் 'பசுமை வீடுகள்' திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், தற்போது தனிக்குடித்தனம் செல்லும் தம்பதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். இத்திட்டம் பட்டியலின மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன், அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.