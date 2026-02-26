முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரை இலவச பேருந்து.. ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை..!

Advertiesment
tambaram
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:47 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:48 IST)
google-news
தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரையிலான மின்சார ரயில் சேவைகளில் நிலவும் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கத் தெற்கு ரயில்வே புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 
அதன்படி, காலை மற்றும் மாலை நேர பீக் ஹவர்ஸ்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளில் ரயில் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
 
செல்லுபடியாகும் ரயில் டிக்கெட் அல்லது ரயில் சீசன் பாஸ் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த சலுகையைப் பெற முடியும். பயணிகளின் வசதிக்காக ஒவ்வொரு 7 நிமிட இடைவெளியிலும் இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ரயில்களில் ஏற்படும் நெரிசலை தவிர்க்கவும், நேரத்தை சேமிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 25, 2026 முதல் இந்த சேவை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெண் அமைச்சர் மீது சரமாறி தாக்குதல்.. கழுத்து, கைகளில் காயம்.. பெரும் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos