தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரை இலவச பேருந்து.. ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை..!

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:47 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:48 IST)
தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரையிலான மின்சார ரயில் சேவைகளில் நிலவும் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கத் தெற்கு ரயில்வே புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, காலை மற்றும் மாலை நேர பீக் ஹவர்ஸ்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளில் ரயில் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
செல்லுபடியாகும் ரயில் டிக்கெட் அல்லது ரயில் சீசன் பாஸ் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த சலுகையைப் பெற முடியும். பயணிகளின் வசதிக்காக ஒவ்வொரு 7 நிமிட இடைவெளியிலும் இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்களில் ஏற்படும் நெரிசலை தவிர்க்கவும், நேரத்தை சேமிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 25, 2026 முதல் இந்த சேவை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.