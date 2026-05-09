முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தெலுங்கானாவுக்கு போன 4 தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. காரணம் என்ன?...

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:00 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:02 IST)
google-news
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில், ஆட்சியில் அமர மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

எனவே, நேற்று மாலை மீண்டும் 3வது முறையாக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் தொடர்ந்து ஆளுநர் மௌனம் காத்து வருகிறார்..

இந்நிலையில், தவெக எம்.எல்.ஏக்களில் 4 பேர் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் தெலுங்கானாவுக்கு சென்றுள்ளான்ர். இதற்கான காரணம் தெரியவில்லை. அதேநேரம், சட்டப்பேரவையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும்போது சென்னை திரும்புவார்கள் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஒரு தவெக எம்.எல்.ஏ பெங்களூருக்கு சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயை கூப்பிட்டு பேசுங்க!. இல்லனா சுப்ரீம் கோர்ட் போவோம்!. களமிறங்கிய ராகுல் காந்தி...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos