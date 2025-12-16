தொகுதி மாறி போட்டியிடுகிறாரா சி.வி. சண்முகம்? என்ன காரணம்?

முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் கடந்த தேர்தலில் விழுப்புரத்தில் போட்டியிட்ட நிலையில், இம்முறை தொகுதி மாறி போட்டியிட போவதாக கூறப்படுவது அ.தி.மு.க. வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விழுப்புரத்தில் போட்டியிட்டால் வெற்றி கடினமாகும் என அவர் கருதுவதாகவும், இதன் காரணமாக அவர் மயிலம் பகுதியில் போட்டியிட விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே, அவர் மயிலத்தில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
2021-ஆம் ஆண்டு தி.மு.க. வேட்பாளர் லட்சுமணனிடம் 14 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் சி.வி. சண்முகம் தோல்வியடைந்த நிலையில், இம்முறை வெற்றிபெற மயிலம் தொகுதியை அவர் தேர்வு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.