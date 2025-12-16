முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொகுதி மாறி போட்டியிடுகிறாரா சி.வி. சண்முகம்? என்ன காரணம்?

Advertiesment
சி.வி. சண்முகம்

Mahendran

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (11:30 IST)
முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் கடந்த தேர்தலில் விழுப்புரத்தில் போட்டியிட்ட நிலையில், இம்முறை தொகுதி மாறி போட்டியிட போவதாக கூறப்படுவது அ.தி.மு.க. வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
விழுப்புரத்தில் போட்டியிட்டால் வெற்றி கடினமாகும் என அவர் கருதுவதாகவும், இதன் காரணமாக அவர் மயிலம் பகுதியில் போட்டியிட விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே, அவர் மயிலத்தில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
2021-ஆம் ஆண்டு தி.மு.க. வேட்பாளர் லட்சுமணனிடம் 14 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் சி.வி. சண்முகம் தோல்வியடைந்த நிலையில், இம்முறை வெற்றிபெற மயிலம் தொகுதியை அவர் தேர்வு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுக கூட்டணியில் தவெக சேர வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான்: ஆர்வி உதயகுமார்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos