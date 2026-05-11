முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (17:43 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (17:46 IST)
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
இந்தச் சந்திப்பிற்குப் பிறகு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள மு.க.ஸ்டாலின், "மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள திரு. விஜய் அவர்கள் அரசியல் நாகரிகத்துடன் என்னை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அவருக்கு என் அன்புநிறை வாழ்த்துகளையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்கினேன்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர், ஒரு முன்னோடி தலைவரை சந்தித்து நிர்வாகம் குறித்த ஆலோசனைகளை கேட்பது விஜய்யின் முதிர்ச்சியான தலைமை பண்பை காட்டுகிறது.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் இணக்கமான சூழலை பேணுவது அரிதான ஒன்றாக கருதப்பட்ட நிலையில், இந்த சந்திப்பு ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் களத்தில் மாற்று கருத்துக்கள் இருந்தாலும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக தலைவர்கள் ஒன்றிணைவது மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
முன்னாள் முதலமைச்சரின் அனுபவப்பூர்வமான ஆலோசனைகள் புதிய அரசின் செயல்பாடுகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.