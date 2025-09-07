அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா சத்யபாமா? பரபரப்பு பேட்டி

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆதரவாளரும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான சத்யபாமா, "அதிமுகவில் எனது பொறுப்பை ராஜினாமா செய்யப் போகிறேன், நான் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சத்யபாமாவின் இந்த முடிவு, முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மீதான அதிமுக தலைமையின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னர் வந்துள்ளது. செங்கோட்டையன் அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக சத்யபாமா குரல் கொடுத்துள்ளார்.
சத்யபாமாவின் இந்த பேட்டி அதிமுகவில் நிலவிவரும் உட்கட்சிப் பூசலை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையின் கீழ் கட்சிக்குள்ளே அதிருப்தி அதிகரித்துள்ளதாகவும், செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்களை பதவியில் இருந்து நீக்கியது பலருக்கும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சத்யபாமாவின் ராஜினாமா முடிவு, அவரது ஆதரவாளர்களிடையே ஒருவித குழப்பத்தையும், எதிர்காலம் குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.